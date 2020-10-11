В центре Киеве, на улице Грушевского, 11 октября, во время автопробега иностранцы устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

По данным правоохранителей, неизвестные совершили несколько выстрелов на улице Грушевского. На месте происшествия полицейские нашли 4 стреляные гильзы.

Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена ​​в соседнем районе столицы... двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов

Как сообщили в полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Стоит отметить, по данным полиции в автомобилях находились 14 человек - все они иностранцы.

Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.

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