Иностранцы устроили стрельбу в центре Киева (видео) [ Редактировать ]
В центре Киеве, на улице Грушевского, 11 октября, во время автопробега иностранцы устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
По данным правоохранителей, неизвестные совершили несколько выстрелов на улице Грушевского. На месте происшествия полицейские нашли 4 стреляные гильзы.
Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена в соседнем районе столицы... двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов
Как сообщили в полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
Стоит отметить, по данным полиции в автомобилях находились 14 человек - все они иностранцы.
Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.
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