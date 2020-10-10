В Херсоне произошла стрельба: есть раненые [ Редактировать ]
В Херсоне, на набережной парка "Славы", вечером 9 октября, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Около 22:30 по спецлинии "102" поступило сообщение, что на набережной парка "Славы" обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран
По данным правоохранителей, на место происшествия выехало руководство областного ГУ полиции и Днепровского отделения полиции, следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Правоохранители установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра, он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.
На данный момент проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению на убийство.
Следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на преступление, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Киеве мотоциклист открыл огонь по прохожим из пистолета.
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