Харківські лікарні не витримують навантаження інфікованих [ Редактировать ]
5133 випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні минулої доби. 107 пацієнтів - померло, одужало 2152. Найбільше випадків на Харківщині 439. У Києві - 397, на Львівщині - 341.
У Харкові в інфекційній лікарні на 12 місць у реанімації майже 30 хворих на коронавірус. Люди лежать у коридорах. Водночас місто відмовляється відправляти дітей на дострокові канікули. Щоправда, заборонили концерти і роботу ресторанів у нічний час. Докладніше про тамтешню ситуацію розповість Світлана Шекера.
Це лікар-анестезіолог Володимир Корсунов. Він із перших днів пандемії на медичній передовій. У Харківській обласній інфекційці. Каже зараз ситуація критична.
Володимир Корсунов, лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:
Якщо у нас понад 20 реанімаційних хворих, а працює відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок, і лікарів, відповідно штату і медсестер на 12 і то медсестер не вистачає, а як вони можуть доглядати за хворими, яких під 30?
Усі сто ліжок, до яких підведений кисень зайняті. Лікар застерігає, коли надворі стане холодніше, лікарні можуть взагалі лишитися без кисню!
З цієї діжки медичний кисень по трубах поступає до інфекційної лікарні. На вулиці ще досить тепло, та ємність вже вкрилася льодом.
Через те, що з великої ємності постійно відкачують значні обсяги кисню, всі системи обмерзають.
Володимир Корсунов, лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:
Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання. Треба встановлювати обігрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок.
Про цю проблему, каже лікар, знають і чиновники та поки - жодної реакції.
В стаціонар зараз беруть тільки тяжкохворих. Рідні, які несуть передачі, у відчаї.
Владислав Бреславець, син хворого на коронавірус:
Дело в том, что там как черная дыра, там неизвестно, т.е. мы не знаем ни лечащего врача, ни какие лекарства, не говорят, какие лекарства покупать, мы не знаем у кого узнавать. Мы можем только передачи оставлять внизу и всё, и неизвестность.
Немає вільних місць і тут - в 25 міській лікарні, яка теж приймає хворих на COVID-19.
В'ячеслав Вакуленко, головний лікар Харківської міської лікарні №25:
Есть тяжелые, очень много таких тяжелых больных, которых вот привозят, через 15 минут умер, дома долечили до такого состояния.
А тим часом на нараді в мерії вирішують, як житиме Харків у найближчі дні. Школярів на дострокові канікули не відправлятимуть. Метро не закриватимуть.
Ігор Терехов, заступник міського голови Харкова:
Метро закрывать мы не будем и не намерены. Город как жил, так и должен жить.
У міських лікарнях протягнуть додаткові киснепроводи.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова:
Відкриємо 254 додаткових кисневих ліжка.
А через дефіцит лікарів пропонують залучати студентів-медиків та інтернів.
Алла Бобейко, головна лікарка Харківської міської клінічної лікарні №13:
В высших учебных медицинских заведениях есть аспиранты, ассисенты, интерны, и сегодня, в войну же шли на войну, почему сегодня. Сегодня у нас война.
по теме
Черкащина почала бити власні COVID-19 рекорди: чи є ще вільні місця у лікарнях
На Черкащині щодня фіксують у середньому до двохсот нових випадків інфікування. Щоб прийняти всіх важких пацієнтів, кількість госпітальних округів довелося збільшити
Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме суворі карантинні обмеження
Суворіші обмеження, але без локдауну. Таке пропонуватимуть у Міністерстві охорони здоров'я сьогодні під час засідання уряду
В Україні готують лікарні другої коронавірусної хвилі
У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, уже перевантажені. У деяких люди лежать в коридорах. Де ситуація найгірша розповів міністр
Минздрав назвал больницы с наибольшей коронавирусной нагрузкой
Загруженность увеличивается в тех регионах, где фиксируют наивысшее количество зараженных за сутки.
Харківщина очолила антирейтинг захворювань на COVID-19
У Харкові катастрофічно не вистачає лікарів. Зараз одна бригада обслуговує до 60 пацієнтів - це втричі перевищує норму
Медики Харкова масово звільняються через наплив хворих на COVID-19
У Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра