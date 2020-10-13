Кулеба объяснил невозможность введения полного локдауна [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас страны думают о последствиях для экономики из-за коронавируса. Глава МИД говорит, что вирус остался тот же, но инструментарий реагирования сузился. Об этом он заявил на брифинге.
Кулеба будет выступать против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.
"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - заявил он.
Кулеба отметил, что на международных переговорах постоянно поднимают тему коронавируса.
"Единодушное мнение, что хотя COVID-19 тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно", - отметил он.
Министр отметил, что сейчас и общество не готово к возвращению жестких ограничений и страны думают о последствиях закрытия границ для экономики.
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