Во вторник, 13 октября, Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране.

Ранее Зеленский рассказал о вариантах получения вакцины от коронавируса.