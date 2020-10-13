"Красную зону" карантина будут определять по-новому [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.
По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.
Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране.
Ранее Зеленский рассказал о вариантах получения вакцины от коронавируса.
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