К певцам подошел мужчина и не толерантно объяснил, почему этого делать не стоит Источник: Офис президента Украины

Во вторник, 13 октября, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, две девушки, вероятно, юные звезды TikTok, решили спеть гимн России. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Девушки громко и фальшиво пели, а их снимал на камеру парень. Допеть песню им так и не удалось, поскольку к ним подошел мужчина и не толерантно объяснил, почему этого делать не стоит.

Сначала от неизвестного патриота досталось оператору, а потом и одной из девушек, которая начала возмущаться нарушением их прав.

В комментариях к видео пользователи сети однозначно поддержали неизвестного героя: "Хороший учитель, и конкурсы весёлые!", "Хорошо налайкал юным пранкерам", "Красота. Куда на пиво сбросить?", "На это можно смотреть вечно" и т. д.

Кто-то предположил, что петь гимн России в центре Киева - одно из заданий пабликов для самоубийств "Синий кит".

Напомним, что в школах столицы будут в обязательном порядке исполнять гимн Украины.

"Подробности" писали, что будет со школьниками, которые не будут петь гимн.