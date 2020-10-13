Блогеры решили спеть гимн России в центре Киева: что-то пошло не так (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Во вторник, 13 октября, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, две девушки, вероятно, юные звезды TikTok, решили спеть гимн России. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Девушки громко и фальшиво пели, а их снимал на камеру парень. Допеть песню им так и не удалось, поскольку к ним подошел мужчина и не толерантно объяснил, почему этого делать не стоит.
Сначала от неизвестного патриота досталось оператору, а потом и одной из девушек, которая начала возмущаться нарушением их прав.
В комментариях к видео пользователи сети однозначно поддержали неизвестного героя: "Хороший учитель, и конкурсы весёлые!", "Хорошо налайкал юным пранкерам", "Красота. Куда на пиво сбросить?", "На это можно смотреть вечно" и т. д.
Кто-то предположил, что петь гимн России в центре Киева - одно из заданий пабликов для самоубийств "Синий кит".
Напомним, что в школах столицы будут в обязательном порядке исполнять гимн Украины.
"Подробности" писали, что будет со школьниками, которые не будут петь гимн.
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