Стало известно о состоянии Геннадия Кернеса (фото) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Слухи о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в тяжелом состоянии и фактически недееспособен, опроверг его сын Радион.
Он опубликовал на своей странице в Instagram справку из клиники "Шарите", где сейчас проходит курс лечения мэр.
В общих словах, без деталей, она сообщает, что "Кернес делает успехи" и "врачи ожидают его полного выздоровления".
Существует обязанность сохранения врачебной тайны, поэтому к стандартам "шарите" относится отказ от публичных заявлений по поводу конкретных медицинских аспектов наших пациентов.
Ранее адвокат Анатолий Родзинский заявлял, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи.
Мозг мэра поврежден настолько, что он точно не способен говорить, и возникают большие сомнения может ли он ясно мыслить. Однако группа "сучьих псов" мэра скрывает эту информацию от харьковчан! Они хотят воспользоваться популярностью Кернеса, чтобы харьковчане проголосовали за Кернеса на выборах мэра и за блок Кернеса на выборах в горсовет. В этом случае недееспособный Кернес станет "свадебным" мэром, а рулить Харьковом будут люди, которых включили в блок мэра, но которые были всегда у него на "шестых" ролях!
Между тем директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко назвал это заявление "фейком".
Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.
Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.
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