В Украине со среды, 14 октября, переселенцев освободили от уплаты туристического сбора. В силу вступил соответствующий законопроект, сообщает "РБК-Украина".

Так, освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.

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23 ноября 2018 года в статью 268 Налогового кодекса, регулирующую вопросы взыскания туристического сбора, внесли изменения.

Согласно им, ставка сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины. В этой же статье определялся перечень лиц, которые освобождаются от уплаты такого сбора, однако ВПЛ среди них не было.

В понедельник проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что столичные ветераны АТО и переселенцы получат денежную помощь.