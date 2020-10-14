В среду, 14 октября, в возрасте 84 лет ушел из жизни выдающийся украинский филолог и преподаватель Александр Данилович Пономарив. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

"Сегодня, на Покров, умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель... Похороны Александра Даниловича состоятся в субботу (17 октября)", – говорится в сообщении.

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Александр Пономарив был профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Под авторством Пономарива изданы более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка. Профессор также вел блог для BBC Украина, в котором отвечал на вопросы читателей о трудностях украинского языка.

17 октября ему должно было исполниться 85 лет.

В июне 2020 года стало известно, что Александр Пономарив упал и повредил позвоночник, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате падения было сломано два позвонка.

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