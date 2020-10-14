Исследователи из национального научного агентства Австралии обнаружили, что вирус может оставаться активным намного дольше, чем другие вирусы, в "условиях контролируемой температуры и влажности", сообщает internetua.com.

"Хлопок и другие пористые материалы могут содержать COVID-19 около 14 дней, но гладкие поверхности, такие как смартфоны, бумажные деньги и матовая нержавеющая сталь, могут переносить вирус до 28 дней при правильных условиях", - говорится в сообщении.

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Результаты исследования подтверждают необходимость регулярной очистки поверхностей и мытья рук. Однако в эксперименте также были задействованы условия, которые не всегда встречаются в реальной жизни.

Для исследования исследователи подвергли экраны смартфонов и другие поверхности постоянной температуре 20°C. Поверхности держали в темноте, чтобы не допустить воздействия ультрафиолетового света. Кроме того, в исследовании не использовалась свежая слизистая, содержащая лейкоциты и антитела.

"По моему мнению, инфекционные вирусы могут сохраняться в слизи на поверхностях только часами, а не днями", – отметил BBC профессор Кардиффского университета Рон Эклс.

Тем не менее, исследователи заявили, что важно определить, как долго вирус остается жизнеспособным на различных поверхностях, чтобы разработать "стратегии снижения риска в областях с частым контактом".

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