Сколько времени коронавирус живет на экране смартфона [ Редактировать ]
Исследователи из национального научного агентства Австралии обнаружили, что вирус может оставаться активным намного дольше, чем другие вирусы, в "условиях контролируемой температуры и влажности", сообщает internetua.com.
"Хлопок и другие пористые материалы могут содержать COVID-19 около 14 дней, но гладкие поверхности, такие как смартфоны, бумажные деньги и матовая нержавеющая сталь, могут переносить вирус до 28 дней при правильных условиях", - говорится в сообщении.
Результаты исследования подтверждают необходимость регулярной очистки поверхностей и мытья рук. Однако в эксперименте также были задействованы условия, которые не всегда встречаются в реальной жизни.
Для исследования исследователи подвергли экраны смартфонов и другие поверхности постоянной температуре 20°C. Поверхности держали в темноте, чтобы не допустить воздействия ультрафиолетового света. Кроме того, в исследовании не использовалась свежая слизистая, содержащая лейкоциты и антитела.
"По моему мнению, инфекционные вирусы могут сохраняться в слизи на поверхностях только часами, а не днями", – отметил BBC профессор Кардиффского университета Рон Эклс.
Тем не менее, исследователи заявили, что важно определить, как долго вирус остается жизнеспособным на различных поверхностях, чтобы разработать "стратегии снижения риска в областях с частым контактом".
Ранее мы писали о том, как отличить коронавирус от гриппа.
Также сообщалось, сколько времени коронавирус живет на коже человека.
по теме
Влада провалила боротьбу з пандемією - Шлапак
Центральна влада провалила питання боротьби з пандемією
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 107 человек
Чи можна приймати антибіотики хворим на COVID-19
Лікувати і не нашкодити. Препаратів від коронавірусу досі немає, натомість чимало пацієнтів лікуються антибіотиками. Чому це небезпечно і чим лікувати небезпечну хворобу?
Коронавірус не є тільки медичною проблемою - Власенко
Сергій Власенко наголосив на необхідності створення координаційного штабу