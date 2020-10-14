В Тертерском районе Азербайджана, 14 октября, во двор сельской школы попал артиллерийский снаряд. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Азербайджанская сторона обвиняет Армению в причастности к инциденту.

По данным генеральной прокуратуры, в результате разрыва снаряда различные ранения получили по меньшей мере семь человек, из них двое местных чиновников.

упавший на двор сельской общеобразовательной школы на территории Тертерского района, привел к госпитализации с разными ранами - Зейналова Рамиза Сурхая, представителя Terter Executive Power на селе Дуярли, Ахмадов Камран Вальяддин, представитель по селу Асгарли- Алиев Матлаб Джамшид, Ахмадов Хайям Махаммад, Ибрагимов Ильгар Ибрагим, Агазаде Фирдовси Алим и Сулейманов Ага Сулейман - госпитализированы с разной степенью травм.

Также, прокуратура сообщила о случае ранения журналиста AZTV -Гамбаров Намиг Малик, который работал в прифронтовой зоне. Его ранили во время обстрела автомобиля телекомпании.

Напомним, Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.

Как ранее сообщалось, после договоренности прекратить огонь Азербайджан пострадал от обстрела города.

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