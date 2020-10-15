Трагедії через нехтування правил безпеки: що робити, коли човен тоне [ Редактировать ]
Щороку в Україні на воді гине понад тисяча людей. Такі дані водної поліції. Причому здебільшого трагедії трапляються через недбалість і нехтування правил безпеки.
Тож волонтери разом з водною поліцією провели навчання для тих, хто любить рибалити з човна. Що робити, якщо човен тоне? Катерина Сривкова розкаже.
Пан Валентин - рибалка із сімдесятирічним стажем. Каже: в човні на воду вже не виходить, бо має слабке серце. Та колись дуже полюбляв рибалити з човна. Утім, один випадок згадує з острахом.
Валентин, рибалка:
Колись в Дніпрі, Дніпропетровську тоді ще, поїхали на човні. І почався шторм на Дніпрі. І це було дуже-дуже небезпечно. Я маленьким був, років 15. То я на все життя запам'ятав.
На щастя, тоді минулося без постраждалих. Однак трагічні випадки на воді - не рідкість, - наголошують у водній поліції.
Андрій Карпина, начальник відділу організації діяльності підрозділів поліції на воді Управління авіації та поліції на воді НПУ України:
За рік в Україні гине більше тисячі осіб. Зокрема за поточний рік уже 1057 осіб загинуло. З них 99 дітей. Перед тим, як кудись виходити, потрібно знати і фарватер, потрібно знати мілини, де які знаходяться.
Щоб таких випадків стало менше, волонтери вирішили показати, як діяти, якщо ваш човен тоне. Для цього в судно набирають воду, імітують реальну ситуацію.
Мы пробили дно, у нас отказал мотор, и лодка тонет.
Волонтери радять за будь-яких обставин залишатися на човні. Якщо він у гарному технічному стані, найімовірніше, на дно не піде. Навіть якщо перекинеться. Носити рятувальний жилет - обов'язково.
Вас бьет бортом по голове и вы сразу же утонули. В спас-жилете у вас очень много шансов остаться живым.
Аптечку, мобільні телефони та цінні речі необхідно тримати в спеціальному водонепроникному боксі. Рибалкам слід мати при собі сигнальні дими та вогні, їх видно здалеку.
Дёргаем за кольцо и пошёл дым. Кидаем его в воду.
Головне завдання привернути до себе увагу та дочекатися допомоги. Будь-який інший плавзасіб може допомогти відтягнути ваш човен до берега. Тож волонтери закликають не лишатися осторонь, якщо побачите такі сигнали на воді. Особливо - взимку.
Юрій, очільник ГО "Річковий Дозор":
Если вы уже рискуете и выходите в минусовую температуру, нужно подготавливаться. Шансов выжить в той воде у вас, в принципе, нет.
Перед виходом на воду радять обов'язково дізнаватися прогноз погоди. За сильного вітру та опадів прогулянку краще скасувати. Якщо ж ви все-таки втрапили в халепу і маєте мобільний зв'язок, телефонуйте 112 - це універсальний номер служби порятунку.
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