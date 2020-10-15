Полтава и Черновцы окажутся в "красной зоне" [ Редактировать ]
Полтава с 19 октября окажутся в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили глава Полтавской ОГА Олег Синегубов и пресс-служба Черновицкой ОГА.
С понедельника в Полтаве запретят посещение учебных заведений, учреждений сферы культуры, кинотеатров, развлекательных заведений и учреждений социальной защиты.
В то же время в городе разрешили оставить регулярное и нерегулярное перевозки, работу кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, но без развлекательных функций, заведений торгового и бытового обслуживания населения.
Вместе с Черновцами в "красную зону" карантина решили отправить город Новоднестровск, а также Кельменецкий и Кицманский районы. Остальные районы Черновицкой области остаются в оранжевой зоне.
Как ранее сообщалось, Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Читайте также, Степанов заявил, что Украина вернется к ужесточенному карантину.
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