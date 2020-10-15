Полтава с 19 октября окажутся в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили глава Полтавской ОГА Олег Синегубов и пресс-служба Черновицкой ОГА.

С понедельника в Полтаве запретят посещение учебных заведений, учреждений сферы культуры, кинотеатров, развлекательных заведений и учреждений социальной защиты.

В то же время в городе разрешили оставить регулярное и нерегулярное перевозки, работу кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, но без развлекательных функций, заведений торгового и бытового обслуживания населения.

Вместе с Черновцами в "красную зону" карантина решили отправить город Новоднестровск, а также Кельменецкий и Кицманский районы. Остальные районы Черновицкой области остаются в оранжевой зоне.

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