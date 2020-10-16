В Украине в этом году ожидается четыре штамма гриппа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - сказал он.

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По словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, среди которых 65% - дети. Поэтому в СНБО считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему, прежде всего, детей.

Также Данилов заявил о необходимости обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

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