"С глазу на глаз": Зеленский встретился с Эрдоганом [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, в Стамбуле проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает "Укринформ".
Встреча проходит в закрытом формате с глазу на глаз.
Позже состоятся встречи делегаций в расширенном формате.
Также запланировано заседание Межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
После 17:00 ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция.
Ранее в сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами к украинцам.
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