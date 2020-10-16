В пятницу, 16 октября, в Стамбуле проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает "Укринформ".

Встреча проходит в закрытом формате с глазу на глаз.



Позже состоятся встречи делегаций в расширенном формате.



Также запланировано заседание Межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



После 17:00 ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Ранее в сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами к украинцам.