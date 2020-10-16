В Днепре в одной из квартир ЖК "Башни" на ул. Владимира Вернадского обнаружили двух женщин - 28 и 30 лет - без признаков жизни.

Обстоятельства, при которых они умерли, пока не установлены. Тела направили на судмедэкспертизу, сообщает "Информатор".

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Отмечается, что тела женщин обнаружили утром. Полицию вызвал их друг, который был с ними в квартире. Со слов тех, кто знал женщин, погибшие были подругами.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Обстановка в комнате также была не нарушена.

По предварительной информации, причиной остановки сердца у обеих могла стать передозировка наркотиками. Однако официального подтверждения этого факта пока нет.

Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней.