Украинская экономика из-за войны на Донбассе потеряла не менее 120 миллиардов долларов. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Такую цифру он назвал в интервью хорватскому каналу N1.

Для понимания цифр, по независимым оценкам экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня имеют 120 млрд долл. На восстановление, минимальное, нужен 21 млрд долларов, по оценке Венского экономического института.

При этом он заявил, что власти ставят перед собой цель сделать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.

Мое министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического, экономического развития, цель которого - привлечение инвестиций через создание территорий приоритетного развития. Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса. Сделать витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения для того чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой, европейской Украине.

Резников отметил, что Минреинтеграции использует хорватский опыт для разработки законопроекта о переходном периоде, но модель будет новой.

Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции - это установление доверия между людьми.

Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики три раза нарушили режим тишины.