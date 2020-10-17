В ВСУ зафиксирован рекордный прирост больных COVID-19 [ Редактировать ]
В Вооруженных Силах Украины, на 17 октября, было зафиксировано - 141 новый случай острой респираторной болезни COVID-19, что является рекордным приростом за время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
По состоянию на 10:00 17 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1024 лица ... За прошедшие сутки зарегистрировано 141 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19
Как отметили в ВСУ, из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 13 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 128 человек.
Стоит отметить, по данным ВСУ, всего за время пандемии выздоровели - 3187 человек, летальных случаев - 12.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 64 человека.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, при каких условиях в Украине введут тотальный карантин.
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