У Ізраїлі влада оголосила про вихід з ізоляції [ Редактировать ]
Ізраїль оголосив про поетапний вихід з ізоляції. Відсьогодні жителям дозволили відвідувати пляжі та парки. Запрацювали кафе на винос, а від завтра ще й відкриються дитячі садки.
Повернутися до нормального життя в Ізраїлі планують до 21 лютого наступного року. Але влада водночас наголошує, якщо показники захворюваності знову поповзуть угору локдаун повернуть.
Вихід з загальнонаціонального карантину відклали до 18 жовтня. В уряді кажуть - успіхи є, але цього ще недостатньо. Як приклад наводять травневе зняття обмежень, яке майже моментально призвело до вибухового зростання рівня зараження.
Роні Гамзо, голова національного штабу з боротьби з пандемією:
Ми не в зеленій зоні, не в жовтій і не в помаранчевій. Ми як і раніше на червоному рівні інфікування, тому, коли вихід почнеться, він буде дуже і дуже повільним і поступовим. Більше ми не повторимо помилок, яких припустилися навесні.
Кількість виявлених хворих справді знизилася, майже втричі. Але уряд закликає не розслаблюватися. Тому обмеження, якщо і будуть знімати, то поетапно. Напередодні влада скасувати заборону на демонстрації далі кілометра від будинку, дозволила тренуватися професійним спортсменам і відзначати весілля, але тільки вузьким колом - наречений, наречена і найближчі родичі.
Інші всі заборони зберігаються. Головна мета - не допустити колапсу системи охорони здоров'я, яка вже буквально тріщить по швах.
Євген Качман, ведучий інфекціоніст першого медичного центру Тель-Авіва:
Есть больницы, в которых нет мест уже в COVID-19 отделениях. У нас просто увеличивают мощности, закрывают обычные отделения и открывают в них отделения для больных на COVID-19. Закрывают отделения интенсивной терапии, общие, где лечат самых тяжелых больных и перепрофилируют их под отделения интенсивной терапии только для больных вирусом. А этих больных переводят куда-то, где их лечить гораздо труднее и менее удобно.
Влада нарешті зрозуміла, що одними заборонами нічого не доб'єшся. Розпочалась потужна кампанія соціальної реклами з описом реальних випадків захворювання. Люди розповідають, як вони перехворіли на вірус і які у цього наслідки.
Мене звуть Авіталь, мені 37 років. Мені пощастило, що я можу прийти і спілкуватися з вами. Поки я хворіла це було жахливо - сильні болі, слабкість така, що я не могла встати з крісла і навіть підняти руку. І не було нікого, хто міг би мені допомогти. Я досі приймаю ліки і ще не видужала повністю.
Система освіти також не відновлюватиме роботу до особливого розпорядження. Останнім пунктом відкриття стане дозвіл на масові заходи, які вважають одним з основних джерел зараження.
В країні катастрофічна економічна ситуація, дефіцит держбюджету досяг 10 відсотків - найбільший показник за всю історію Ізраїлю. Кожен четвертий працездатний ізраїльтянин сидить без роботи. Але карантин зберігається, інакше, за словами влади, буде ще гірше.
по теме
Європарламент переходить на дистанційний режим роботи
Епідеміологічна ситуація у Бельгії є дуже серйозною, тож подорожувати не рекомендується
Денис Шмигаль оприлюднив умови адаптивного карантину в Україні
Сьогодні уряд подовжив терміни, режим обмежень і вніс корективи у правила
Трирівневий карантин: у Британії запроваджують нову систему обмежень
Чи повернеться країна до повного локдауну із закриттям шкіл, та чому прем'єр-міністра Бориса Джонсона знову критикують?
В Україні можуть повернути дистанційне навчання школярів
Подовжити дистанційне навчання для школярів ще на 2 тижні, - таку пропозицію внесли у Міністерстві освіти та науки
У Тель-Авіві продовжуються протести невдоволених карантином
В Ізраїлі відновилися протести невдоволених карантином. Через збільшення захворюваності влада вдруге запровадила жорсткі обмеження в країні