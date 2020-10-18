Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира [ Редактировать ]
Белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом Тоскедал заявил в интервью газете Vart Land, передает RFI
За их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси
Также, он подчеркнул "фантастическое мужество" участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы" и к тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".
Стоит отметить, что Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию.
Важно, что мена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.
Как ранее сообщалось, Тихановская планирует посетить Украину.
Читайте также, на протестах в Беларуси задержаны более 100 человек.
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