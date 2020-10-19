У Харкові підірвали частину старого елеватора. Рух транспорту перекрили на годину. Автобуси і маршрутки пустили в об'їзд. Приміщення зерносховища не використовували двадцять п'ять років, і вони вже почали руйнуватися.

Крім того, там полюбляли розважатися екстремали. Один з них чотири роки тому зірвався з шістдесятиметрової висоти і загинув.