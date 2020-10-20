Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран погодився виплатити компенсації родичам жертв [ Редактировать ]
Іран готовий взяти на себе відповідальність за збиття українського літака. А також сплатити однакові компенсації родичам усіх жертв.
Таке рішення іранської сторони привітали в українському МЗС. Про це заявив заступник очільника відомства Євген Єнін після зустрічі з іранським міністром закордонних справ Мохаммадом Заріфом.
Нагадаю, восьмого січня український "Боїнг-737" одразу після вильоту з аеропорту Тегерана збили іранські військові. На борту були 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Усі загинули.
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