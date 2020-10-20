По словам медиков, привычка выпивать за завтраком по стакану простого напитка из воды, имбиря и лимона может помочь за достаточно быстрое время очистить кровь от излишков сахара. Такой напиток не только снижает уровень сахара в крови, но также улучшает реакцию инсулина у диабетиков.Его эксперты рассказали, как приготовить такой напиток.

Понадобятся: 4 стакана воды, 30 граммов корня имбиря, один средний или большой лимон, передает newsyou.info.

Рецепт:

промыть, очистить, порезать имбирь;

добавить его в емкость с водой, оставить на ночь в холодильнике;

утром нужно проверить имбирный вкус: если слишком крепкий, добавить еще воды, слабый – добавить еще пару ломтиков имбиря;

налить воду с имбирем в стакан – если она холодная, напиток можно разогреть;

добавить сок лимона, перемешать перед употреблением.

Также можно приготовить чуть более сложный вариант напитка:

нарезать лимон и имбирь;

в кастрюле вскипятить воду;

добавить лимон, имбирь, молотую куркуму и молотый черный перец;

настаивать 30 минут;

процедить, добавить мед.

"Имбирь содержит гингерол. Этот биоактивный ингредиент имбиря обладает естественными обезболивающими и антибактериальными свойствами.

Также было обнаружено, что гингерол снижает уровень сахара в крови, регулирует реакцию инсулина у диабетиков. Объединение имбиря с лимоном создает мощный иммуностимулирующий напиток, который мягко очищает организм от многих нежелательных компонентов", - рассказали специалисты.

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