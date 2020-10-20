Сколько коронавирус "живет" на коже: тревожный ответ ученых [ Редактировать ]
Японские ученые из Киотского префектурального медицинский университета заявили, что COVID-19 способен жить и быть активным на коже человека в течении 10 часов. Об этом сообщает NHK.
Стоит отметить, что ученые провели эксперимент, который и показал, какое количество времени коронавирус остается активным и опасным.
Ученые нанесли на образцы кожи умерших - 100 тысяч вируса COVID-19 и 100 тысяч вирусов гриппа А. После чего было зафиксировано, что грипп живет около 2 часов, а коронавирус - около 10 часов.
Как ранее сообщалось, кошки способны заражать человека коронавирусом.
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