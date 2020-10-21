В каком возрасте возможности мозга достигают пика [ Редактировать ]
По мере старения возможности человека снижаются как на физиологическом, так и на интеллектуальном уровне. Сотрудники Мюнхенского университета (Германия) решили выяснить, в каком конкретно возрасте человеческий мозг достигает пика своих возможностей, сообщает lenta.ua.
Оказалось, что пик мозговой производительности приходится на 35 лет. И это - у шахматистов, которые постоянно тренируют свой мыслительный орган.
"До двадцати лет способности мозга стремительно развиваются, а их пик приходится на тридцать пять лет. Затем они постепенно ухудшаются", - отмечают авторы публикации.
Для того, чтобы оценить производительность мозга игроков в шахматы, ученые сравнивали каждый ход из архивов с оптимальным, который был рассчитан при помощи компьютера. В итоге такой анализ был произведен для 1,6 млн ходов, сделанных в рамках 24 тыс. партий.
Интересно, что, судя по анализу, средняя производительность человеческого мозга несколько выросла за последние 130 лет.
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