По мере старения возможности человека снижаются как на физиологическом, так и на интеллектуальном уровне. Сотрудники Мюнхенского университета (Германия) решили выяснить, в каком конкретно возрасте человеческий мозг достигает пика своих возможностей, сообщает lenta.ua.

Оказалось, что пик мозговой производительности приходится на 35 лет. И это - у шахматистов, которые постоянно тренируют свой мыслительный орган.

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"До двадцати лет способности мозга стремительно развиваются, а их пик приходится на тридцать пять лет. Затем они постепенно ухудшаются", - отмечают авторы публикации.

Для того, чтобы оценить производительность мозга игроков в шахматы, ученые сравнивали каждый ход из архивов с оптимальным, который был рассчитан при помощи компьютера. В итоге такой анализ был произведен для 1,6 млн ходов, сделанных в рамках 24 тыс. партий.

Интересно, что, судя по анализу, средняя производительность человеческого мозга несколько выросла за последние 130 лет.

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