Розмарин - популярная пряность, использующаяся в итальянской и других средиземноморских кухнях. Однако применять ее можно не только, чтобы сделать мясо ароматнее. У данной травы есть антибактериальные и антиоксидантные свойства, передает newsyou.info.

Многие исследователи утверждают, что присутствующая в растении карнозная кислота защищает мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. Согласно недавней статье Джозефа Меркола, врача-остеопата, вода с добавлением розмарина усиливает когнитивные функции.

В исследовании, проведенном Эндрю Пенгелли, доктором наук с факультета фитотерапии в Мэрилендском университете интегративного здоровья, было изучено влияние сухого порошка листьев розмарина на улучшение когнитивных функций. 28 человек, не имевших проблем со здоровьем (средний возраст 75 лет), получали различные дозы порошка розмарина, а затем подвергались компьютерным тестам для проверки уровня когнитивных способностей.

Когда результаты были проанализированы, исследователи обнаружили, что самая низкая доза улучшала память лучше, чем самая высокая. Это подтверждает данные исследования 2012 года, в котором было установлено, что небольшие количества розмарина, потребляемые с пищей, имеют лучший эффект.

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