29-летний житель китайской провинции Чжэцзян сбежал со свидания вслепую после того, как женщина, с которой он договорился о встрече в ресторане, привела с собой 23 родственников и друзей в качестве группы поддержки.

Таким образом женщина хотела узнать, насколько щедрый ее будущий партнер, сообщает местное издание News Sina.

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Впрочем, мужчина не оплатил даже свой заказ. После того, как он увидел счет почти на 3 тыс. долларов, он просто ушел из заведения.

Мужчину по имени Лью уговорила сходить на свидание с этой женщиной его мама. Китаец предложил устроить встречу в ресторане и пообещал заплатить за ужин. Намерения мужчины были восприняты буквально: женщина, вероятно, решила организовать за чужой счет целый банкет и привела толпу близких, которые заняли сразу несколько столов.

Как только все гости заказали дорогие блюда и алкоголь, Лью убежал. К нему не могли дозвониться, поэтому компании пришлось оплачивать ужин самостоятельно. Позже мужчина все же вышел на связь и пообещал отдать только часть денег - около 60 долларов.

Ранее сообщалось, что парень оконфузился во время предложения руки и сердца.