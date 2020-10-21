Напугали родственники: мужчина сбежал со свидания вслепую [ Редактировать ]
29-летний житель китайской провинции Чжэцзян сбежал со свидания вслепую после того, как женщина, с которой он договорился о встрече в ресторане, привела с собой 23 родственников и друзей в качестве группы поддержки.
Таким образом женщина хотела узнать, насколько щедрый ее будущий партнер, сообщает местное издание News Sina.
Впрочем, мужчина не оплатил даже свой заказ. После того, как он увидел счет почти на 3 тыс. долларов, он просто ушел из заведения.
Мужчину по имени Лью уговорила сходить на свидание с этой женщиной его мама. Китаец предложил устроить встречу в ресторане и пообещал заплатить за ужин. Намерения мужчины были восприняты буквально: женщина, вероятно, решила организовать за чужой счет целый банкет и привела толпу близких, которые заняли сразу несколько столов.
Как только все гости заказали дорогие блюда и алкоголь, Лью убежал. К нему не могли дозвониться, поэтому компании пришлось оплачивать ужин самостоятельно. Позже мужчина все же вышел на связь и пообещал отдать только часть денег - около 60 долларов.
Ранее сообщалось, что парень оконфузился во время предложения руки и сердца.
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