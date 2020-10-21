Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб на судебном заседании.
Так, защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.
Сторона защиты объясняла, что Владимира Зеленского, Арсена Авакова и Руслана Рябошапку необходимо допросить об обстоятельствах, о которых они узнали в этом деле.
Эти лица не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании статьи 65 УПК.
В то же время относительно допроса других должностных лиц, среди которых сотрудники полиции, являющиеся следователями или понятыми, принимающими участие в тех или иных действиях, суд будет определяться после исследования материалов дела.
Отметим, сторона защиты просила допросить Зеленского и Авакова после того, как они публично продемонстрировали детальную осведомленность о деле Шеремета. Однако согласно законодательству, ни Зеленский, ни Аваков не имеют доступа к материалам дела.
Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.
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