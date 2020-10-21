У правого защитника "Интера" Ашрафа Хакими подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба, передает champion.com.ua.

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Отмечается, что болезнь у футболиста протекает без симптомов, однако игрок отправлен на карантин.

Таким образом, Хакими пропустит сегодняшний матч первого тура Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Ранее мы писали о том, что Минздрав сократит сроки тестирования на COVID-19.

Также сообщалось, что Еврокомиссия заключила третий контракт на поставку вакцин от COVID-19.