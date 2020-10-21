Вакцина от коронавируса/ фото из открытых источников

В Великобритании 90 добровольцев заразят коронавирусной инфекцией для тестирования новых вакцин. Об этом сообщает имперский колледж Лондона.

На первом этапе проекта будет изучена возможность заражения здоровых добровольцев коронавирусом SARS-CoV-2. В исследовании будут задействованы добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет. Все люди не должны страдать сопутствующими патологиями.

Отмечается, что медики собираются вводить минимальные дозы инфекции, чтобы максимально уменьшить симптомы. Под исследования препаратов правительство Великобритании выделило 33,6 миллионов фунтов стерлингов.

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