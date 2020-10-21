Чи є порятунок від коронавірусу? Як зміцнити свій імунітет під час епідемії? І чи варто захоплюватися імуностимуляторами?

Сьогодні друга серія циклу "Коронавірусний лікнеп" від Ірини Розової.

Ну от, я займаюсь спортом кожен день і думаю, що це дуже корисна справа.

Саме так думають і лікарі, адже зміцнення імунітету - це не про препарати, а про здоровий спосіб життя, особливо в часи пандемії.

Олена Бачинська, імунолог:

Любые иммуностимуляторы и "бады" не обладают доказанной эффективностью, и из них есть довольно сильные препараты - и они могут даже навредить.

Насамперед імунологи радять "розвантажити" організм від харчового сміття: пити більше води, обирати натуральні продукти та вживати їжу три-чотири рази на день.

Олена Бачинська, імунолог:

Мясо, рыба, яйца, огурец, кабачок, капуста, листовая зелень - потому что там, где есть состав на упаковке - это "таблица Менделеева".

А ще не нехтувати повноцінним сном.

Олена Бачинська, імунолог:

Нужно обязательно ложится в промежутке с 10 до 11 часов и пред этим прекрасно выйти на прогулку, подышать свежим воздухом - чтобы успокоиться. Не использовать гаджеты, которые излучают синий цвет, который мешает выработке того самого мелатонина.

І найголовніше - відмовитись від звичок, які імунітет послаблюють.

Олена Бачинська імунолог:

Курение - очень неприятная история, потому что эпителий бронхов разрушается от высокой температуры. Если это вот новые устройства для курения, как "вейп" или "джул" - там используется глицерин, который вызывает глицериновые пневмонии.

А ще варто звернути увагу і на емоційний стан - уникати стресів та зайвої тривожності.

Юлія Святенко, психолог:

У кого-то страх, что можно заболеть, оказаться в больнице - и никого не будет рядом, что не окажут помощь. У кого-то страх остаться без работы, и как вообще кормить семью, у кого-то страх потерять бизнес, у кого-то страх, что дети на домашнем обучении - четверо детей, один компьютер и как нам всем в одной квартире поместиться?

Тому вкрай важливо, - наголошують психологи, - "фільтрувати" інформацію.

Юлія Святенко, психолог:

Понимание того, что я не один в данной ситуации, а в такой ситуации находится весь мир - уже снимает частично тревожность.

Ну і звісно, робити те, що приносить позитивні емоції - від улюбленого хобі до спілкування з близькими людьми. А ще - бути активним: якщо немає можливості відвідувати спортзал, то більше перебувати на свіжому повітрі - мінімум десять тисяч кроків на день.

Робити корисні для свого здоров`я речі у будь-якому разі не буде зайвим. Як і ближче до природи та подалі від людей - прогулянки на свіжому повітрі.

І вже завтра дивіться останній сюжет з циклу "Ковідний лікнеп". Ірина Розова розкаже про діагностику COVID-19, та про нові тести, які незабаром з'являться в Україні.