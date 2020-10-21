В Грузии мужчина захватил около 40 заложников в банке Bank of Georgia. Уже вечером в городе Зугдиди завершилась спецоперация, мужчина пойман. Заложники освобождены. Об этом сообщает местный "Первый канал".

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Мужчина требовал 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

Ранее мы писали, что мужчина с ножом захватил заложников в миланском соборе. Прибывшие на место правоохранители смогли оперативно обезоружить террориста