Земля - по блату! У селі Чорна Кам'янка на Черкащині жителі звинувачують сільського голову та обласний Держгеокадастр у “дерибані”. У вересні землевпорядники надали родичам голови право розпоряджатися тридцятьма гектарами угідь. Тоді як звичайні селяни роками не можуть отримати свою законну сотку.

Три ротації син пані Світлани відслужив на фронті. Одразу після повернення пішов до сільради клопотати про заслужені два гектари землі. Та законний наділ - отримати й досі не може.

Світлана Сміщенко, жителька села Чорна Кам'янка:

У нас землі, сказав голова сільської ради, нема …і не ходіть до нас за цією землею.

З п'яти місцевих ветеранів АТО у Чорній Кам'янці земельну ділянку отримав лише один. Про пересічних жителів взагалі не йдеться, кажуть місцеві. Люди чекають роками.

Сосенко Надя Василівна, Сосенко Іван Михайлович, Руденко Анатолій Іванович - це всі родичі, а Турченки - це свати.

Усі ці люди - родичі сільського голови. Їм у вересні обласний "Держгеокадастр" дозволив розробку проєктної документації майже на тридцять гектарів землі в адмін-межах Чорної Кам'янки. Працівниця сільради Надія Сосенко - одна з майбутніх землевласниць. Ледве почула питання про землю - зчинила скандал.

Надія Сосенко, працівниця сільської ради:

- Не нада мене знімати, я вам як людям сказала, не нада мене знімати. - Ви посадова особа !? - Хай вас це не колише, яка я особа.

Не багатослівний і її чоловік, він працює в сільраді двірником і доводиться рідним дядьком сільському голові.

- Ви подавали заяву ? - Ой, хлопці, без коментарів! - Чому? - Бо так!

Усім п'ятнадцятьом родичам обласні землевпорядники видали дозволи в один день - 25 вересня. Сільський голова запевняє, довідався про це нещодавно. За погодженням його рідня до сільради не зверталась. Та й землі за межами села, поки що на балансі "Держгеокадастру".

Віталій Бузівський, сільський голова Чорної Кам'янки:

За дії своїх родичів я не відповідаю і не коментую їх дії просто на просто і кожен громадянин має право, в них є ця можливість - вони нею скористались. - В тому числі серед них є і ваш батько з яким ви проживаєте? - Я не несу відповідальність за дії свого батька.

Брати відповідальність не хочуть і землевпорядники. Ледве у селі здійнявся галас, як на офіційному сайті Держгеокадастру з'явилось спростування. Мовляв, землю в приватну власність вони нікому не надавали, а лише дозволили заявникам розробити проєктну документацію на вільні ділянки. Будь-що коментувати обласні посадовці відмовились - у них карантин для журналістів.

- У нас є наказ про карантин. - Який карантин?

А от поліцію карантином не злякати - за заявою жителів Чорної Кам'янки.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП у Черкаській області:

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст364 КК України, а це зловживання владою, або службовим становищем.

Жителі села сподіваються, що доки триває слідство, ділянки залишаться в Державній власності. Після виборів Чорна Кам'янка офіційно увійде в ОТГ, і Геокадастр буде вже зобов'язаний передати землі на баланс громади.