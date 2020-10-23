Разрешить аборты: в Польше пылают масштабные протесты (видео) [ Редактировать ]
В польской столице Варшаве разгорелся протест против закона, запрещающего аборты. Об этом сообщает RMF 24.
Митинг под зданием Конституционного суда собрал около тысячи человек. Во время протестов 15 человек были арестованы полицией Варшавы.
Фото: RMF24
Фото: RMF24
Отмечается, что правоохранители использовали против протестующих слезоточивый газ, те же в свою очередь использовали камни. Конституционный суд принял решение о там, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции страны, и, таким образом, полностью запретил проведение преждевременного прерывания беременности.
Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR— Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020
Читайте также, в Украине резко возросло количество абортов. Число прерываний беременностей несовершеннолетних взлетело до 727.
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