Производство сахара в Украине в нынешнем сезоне (с сентября 2020 по август 2021 гг.) снизится на 20%, до 1,25 млн тонн. И хотя дефицита сахара не ожидается, цены на него будут неотвратимо расти. Об этом сообщают аналитики Экономического дискуссионного клуба.

Учитывая ожидаемое уменьшение наполняемости внутреннего рынка, а также увеличение затрат на производство свеклы и сахара, рост цен на него является неотвратимым, что потребители уже успели заметить в октябре на ценниках в торговых сетях.

В Украине в активной фазе находится процесс уборки сахарной свеклы и сахароварения. Площади уборки данной культуры в текущем сезоне составляют 216,3 тыс. га, что практически соответствует уровню прошлого года (218,8 тыс. тонн). Однако, из-за засухи, урожайность свеклы будет ниже, что скажется на объемах производства сахара - 1,25 млн тонн.

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С учетом остатков сахара на начало нового сезона (1 сентября 2020 года - ред.), которые составили 370 тыс. тонн, общее предложение сахара в 2020/2021 году оценивается в 1,6 млн тонн.

Потребление этого продукта украинцами оценивается в 1,25 млн тонн, из расчета 30 кг на человека в год. При отсутствии импорта, экспортный ресурс в текущем сезоне составит 40 тыс. тонн. Остатки на конец сезона составят 250 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что за предыдущие 5 лет цены на сахар в рознице практически не изменились. В сентябре 2020 года средняя цена сахара в Украине составляла 14,94 грн/кг - как и в ноябре 2016 года.

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Как сообщали "Подробности", в середине октября в Украине резко подорожал бензин.