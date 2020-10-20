В Украине резко подорожал бензин: почему и что дальше [ Редактировать ]
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В Украине стремительно растут цены на бензин, дизельное топливо и автогаз, при этом в течение недели горючее может подорожать еще на гривну. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на экспертов рынка.
Из-за постепенного повышения цен в опте на импортные бензины и дизтопливо (ДТ) сети нижнего ценового сегмента уже не могут конкурировать с продавцами украинских нефтепродуктов. Чтобы не работать в убыток, АЗС с 16 октября постепенно начали повышать цены.
"БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 30 копеек за литр: А-92 - до 20,79 грн/л, А-95 - до 21,79 грн/л. Дизельное топливо подорожало в Винницкой и Киевской областях на 50 и 30 копеек за литр.
Сеть KLO увеличила стоимость бензинов на 5 копеек за литр: А-92 - до 22,74 грн/л, А-95 - до 23,74 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 20 копеек - до 22,49 грн/л.
Motto подняла цены на бензины в пределах 20-60 копеек в зависимости от региона. Средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л".
Вечером 19 октября крупнейшая украинская сеть автозаправочных станций "Приват" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и других (всего 1540 станций - ред.), сохранявшая цены на бензины и дизтопливо неизменными с 29 апреля, повысила их сразу на 1 гривну.
Дизтопливо и бензин марки А-95 подорожали с 21 до 22 грн/л, А-92 - с 20 до 21 грн/л. Это приведет к пересмотру цен в остальных сетях уже в ближайшие дни - на 0,5-1 грн/л.
Аналитики отмечают, что за рубежом начинается высокий сезон потребления газа для отопления, а в Украине - низкий сезон потребления у автомобилистов, поэтому цены и растут. Продавцы хотят заработать не на объеме продаж, как летом, а на прибыли.
Средняя розничная цена автогаза составляет 12,30 грн/л, но в опте газ уже стоит 11 грн/л. С учетом транспортных расходов и прибыли операторов в ближайшие дни цены подтянутся до 13,5 грн/л.
Напомним, что о ценах на бензин с трибуны Верховной Рады 20 октября говорил и президент Зеленский. Он рассказал, что ему удалось сбить цены, благодаря закрытию тысяч нелегальных АЗС.
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