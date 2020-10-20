За последний год больше всего подорожали "единички" на вторичном рынке Источник: открытые источники

С начала года цены на жилье в Украине выросли в среднем на 6,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартиры подорожали на 9,5%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

За последний год квартиры на первичном рынке подорожали на 7,7%, на вторичном - на 10,6%. Изменение цен усредненное, учитываются данные всех регионов.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном - на 11,9%.

Двухкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 5,9%, на вторичном - на 11,2%.

Трехкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 8,5%.

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За год аренда однокомнатной квартиры в Украине подорожала на 10,4% - до 3701 грн в месяц.

Самые высокие цены на съемное жилье в Киеве - 7538 грн. Далее идут Одесская (5429 грн) и Львовская области - 4706 грн.

Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.

Также "Подробности" писали о том, кому не нужно платить налог на недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что Украине стали строить меньше жилья: по сравнению с прошлым годом объемы в 1,4 раза.