Жилье в эпоху коронавируса: как изменились цены на квартиры [ Редактировать ]
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С начала года цены на жилье в Украине выросли в среднем на 6,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартиры подорожали на 9,5%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики.
За последний год квартиры на первичном рынке подорожали на 7,7%, на вторичном - на 10,6%. Изменение цен усредненное, учитываются данные всех регионов.
Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном - на 11,9%.
Двухкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 5,9%, на вторичном - на 11,2%.
Трехкомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 8,5%.
За год аренда однокомнатной квартиры в Украине подорожала на 10,4% - до 3701 грн в месяц.
Самые высокие цены на съемное жилье в Киеве - 7538 грн. Далее идут Одесская (5429 грн) и Львовская области - 4706 грн.
Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.
Также "Подробности" писали о том, кому не нужно платить налог на недвижимость.
Ранее сообщалось о том, что Украине стали строить меньше жилья: по сравнению с прошлым годом объемы в 1,4 раза.
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