Зеленський хоче залучити на дільниці молодь питанням про марихуану - депутат [ Редактировать ]
Єдина мета опитування, яке у день виборів оголосив президент України Володимир Зеленський - залучити на дільниці молодь, яка буде відповідати на єдине питання про легалізацію марихуани. Сподіваючись, що ці молоді люди підтримують політичну партію "Слуга народу".
Про у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.
Проводити "опитування" у день голосування - це неконституційно. Тому що президент не має повноважень проводити опитування. Це незаконно, оскільки це відбувається не відповідно до закону, тому що немає у нас закону, який би регламентував опитування. Абсурдна повністю ситуація: президент оголошує опитування на яке він немає права, задає якісь питання. Це опитування фінансується політичною партією, яка є учасником виборів. Проводять опитування люди, які невідомо звідки взялися. Як виявляється. вони це роблять за гроші цієї політичної партії. А це точно використання грошей на нестатутні потреби.
Політик наголосив, що президент в Україні недоторканний, у нього повний імунітет. Його не можна притягти навіть до адміністративної відповідальності.
Безкарність повна. Президент розуміє, що генеральний прокурор на 100% його дівчина зараз. І він розуміє, що притягти до відповідальності ані його, ані його політичну силу зараз практично неможливо. І він може діяти безкарно в повному обсязі.
Як повідомлялося раніше, президент Зеленський заявив, що результати загальнонаціонального опитування можуть стати підставою для змін законодавства.
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