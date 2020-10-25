Во Львове загорелась многоэтажка: пострадали дети [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, во Львове горела многоэтажка. В результате пожара продуктами горения отравились двое детей 2020 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Пожар произошел на улице Шевченко, 392 в подъезде на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали огонь.
Отмечается, что двух детей, которые пострадали в результате пожара, в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова.
Известно, что огонь уничтожил домашние вещи на площади 25 кв.м и повредил стены на площади 50 кв.м. К его ликвидации были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.
по теме
В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности
В некоторых регионах сохранится высокая вероятность возникновения пожаров
Во Львовской области мужчина расстрелял мать
43-летний мужчина выпустил в мать три пули
В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности
Такие данные приводит "Укргидрометцентр"
Угрожал стеклом: в Ужгороде ребенок пытался грабить посетителей ТЦ
Посетители сообщили об инциденте в полицию