В воскресенье, 25 октября, во Львове горела многоэтажка. В результате пожара продуктами горения отравились двое детей 2020 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Пожар произошел на улице Шевченко, 392 в подъезде на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели ликвидировали огонь.

Отмечается, что двух детей, которые пострадали в результате пожара, в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова.

Известно, что огонь уничтожил домашние вещи на площади 25 кв.м и повредил стены на площади 50 кв.м. К его ликвидации были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.