В Одессе произошло сразу несколько ДТП по вине одного водителя, который был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

На пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара дежурил экипаж полиции. Рядом с их автомобилем было специально установленное металлическое ограждение из-за проведения дорожных работ.

Сегодня, около 7:00, в Приморском районе города произошли дорожные происшествия с участием служебных автомобилей.

Водитель Subaru Forester протаранил ограждение и врезался в патрульное авто, а затем продолжил движение по Канатной.

Как выяснилось, 39-летний водитель управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения, документы на транспортное средство у него отсутствовали.

При задержании водителя, он повторял, что он бог, "не убиваем" и сейчас порвет наручники. Водитель также признал, что принимал амфетамин.

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