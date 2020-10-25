Водитель-наркоман устроил сразу несколько ДТП [ Редактировать ]
В Одессе произошло сразу несколько ДТП по вине одного водителя, который был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
На пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара дежурил экипаж полиции. Рядом с их автомобилем было специально установленное металлическое ограждение из-за проведения дорожных работ.
Сегодня, около 7:00, в Приморском районе города произошли дорожные происшествия с участием служебных автомобилей.
Водитель Subaru Forester протаранил ограждение и врезался в патрульное авто, а затем продолжил движение по Канатной.
Как выяснилось, 39-летний водитель управлял автомобилем с явными признаками наркотического опьянения, документы на транспортное средство у него отсутствовали.
При задержании водителя, он повторял, что он бог, "не убиваем" и сейчас порвет наручники. Водитель также признал, что принимал амфетамин.
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области ужасная авария унесла жизнь подростков. В городе Волочиск лоб в лоб столкнулись Honda CR-V и ВАЗ 2101.
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