Коронавирус атаковал "Динамо" в преддверии Лиги Чемпионов [ Редактировать ]
Игроки киевского Динамо получили позитивные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Meta-ratings.
Болезнь обнаружили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенка. Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое уходят на самоизоляцию.
Отмечается, что команда отправляется в Венгрию на встречу тура Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" без инфицированных игроков.
Ранее мы писали, что в сборной Украины по футболу случилась вспышка коронавируса. Инфицированных игроков изолировали.
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