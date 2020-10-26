Игроки киевского Динамо получили позитивные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Meta-ratings.

Болезнь обнаружили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенка. Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое уходят на самоизоляцию.

Отмечается, что команда отправляется в Венгрию на встречу тура Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" без инфицированных игроков.

Ранее мы писали, что в сборной Украины по футболу случилась вспышка коронавируса. Инфицированных игроков изолировали.