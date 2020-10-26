ОП-ЗЖ одержала блестящую победу на местных выборах - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОП-ЗЖ одержала блестящую победу на местных выборах. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на брифинге в пресс-центре партии в понедельник, 26 октября.
"Я благодарен нашим партийцам и сторонникам, которые поддержали нас и обеспечили блестящий результат на этих выборах", - сказал Сопредседатель партии.
Юрий Бойко подчеркнул, что по результатам голосования ОП-ЗЖ занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте.
"Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОП-ЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье – в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины, что тоже для нас важно, поскольку мы не делим страну и считаем всех украинцев равными. Мы будем защищать всех и будем делать так, чтобы всем гражданам Украины жилось легче", - акцентировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Он также подчеркнул важность местных выборов. "Мэры, местные депутаты находятся рядом с людьми, и именно к ним люди приходят со своими бедами, со своими проблемами. Поэтому очень важно, чтобы были избраны достойные и профессиональные руководители. Сегодня авторитет местной власти растет, но вместе с ним растет и ответственность – те, кого изберут, должны выполнить все обязательства, взятые перед людьми", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
"Люди боялись идти на выборы" - Юрий Бойко
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал проведение местных выборов в Украине
"Не позволим сорвать выборы в Житомире" - Юрий Павленко
В Житомире из 125 избирательных участков на момент открытия только на 15 были созданы надлежащие условия для голосования
"После выборов мы получим фактически коллапс" - Владимир Борисов
Кандидат на пост главы Славутичской ОТГ от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Борисов прокомментировал падение рейтинга партии власти
Місцеві вибори в Україні: як кандидати готуються до перегонів
Підтвердження живої демократії і прогресу. У посольстві Сполучених Штатів озвучили свої очікування від місцевих виборів 25 жовтня
Голосуя за маленькие партии - вы на самом деле отдаете свой голос антинародной власти
На выборах 25 октября надо сказать народное "НЕТ!" антинародной политике власти. Нельзя помогать "новым лицам", партии войны и их "двойникам" разорять страну