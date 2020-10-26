ОП-ЗЖ одержала блестящую победу на местных выборах. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на брифинге в пресс-центре партии в понедельник, 26 октября.

"Я благодарен нашим партийцам и сторонникам, которые поддержали нас и обеспечили блестящий результат на этих выборах", - сказал Сопредседатель партии.

Юрий Бойко подчеркнул, что по результатам голосования ОП-ЗЖ занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях партия на первом месте.

"Сегодня я могу сказать с уверенностью, что ОП-ЗЖ заняла первое место в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областях, второе место – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, третье – в Житомирской области. Также наше представительство будет в части областей Западной Украины, что тоже для нас важно, поскольку мы не делим страну и считаем всех украинцев равными. Мы будем защищать всех и будем делать так, чтобы всем гражданам Украины жилось легче", - акцентировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он также подчеркнул важность местных выборов. "Мэры, местные депутаты находятся рядом с людьми, и именно к ним люди приходят со своими бедами, со своими проблемами. Поэтому очень важно, чтобы были избраны достойные и профессиональные руководители. Сегодня авторитет местной власти растет, но вместе с ним растет и ответственность – те, кого изберут, должны выполнить все обязательства, взятые перед людьми", - резюмировал Юрий Бойко.