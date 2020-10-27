Фонд борьбы с коронавирусом опустел на 52%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Из общей суммы в 66 миллиардов гривен потратили 34 миллиарда.

На сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

Отмечается, что на закупку аппаратов ИВЛ пустили 21 млн гривен из 100 выделенных. Также средства пошли на обеспечение лабораторий Минздрава и приобретение средства индивидуальной защиты выделили 624 миллиона гривен. 2,7 млрд гривен потратили на повышение надбавок и доплат медработникам из предусмотренных 6 млрд.

Ранее мы писали, что из Covid-фонда выделили почти 3 млрд гривен. Решение об этом приняли на заседании правительства.