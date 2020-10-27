Microsoft подарила рэперу Снупу Доггу холодильник Xbox (видео) [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Какой подарок вручить человеку, у которого все есть? Microsoft решила этот вопрос необычным способом – подарила рэперу Снупу Доггу (Snoop Dogg) в честь 49-летия холодильник в форме корпуса Xbox Series X.
Певец является большим поклонником игровых приставок от Microsoft. За такую преданность корпорация отблагодарила Снупа необычным подарком.
Почему холодильник? Дело в том, что с момента первой демонстрации внешнего вида Xbox Series X, общество высмеяло Microsoft за странный и массивный корпус игровой приставки, который напоминал уже на DVD-плеер, как это было в случае с Xbox One в 2013 году, а холодильник – такой же квадратный и высокий.
Тот самый первый мем с Xbox Series X в форме холодильника
Microsoft отнеслась к шуткам по этому поводу спокойно, и даже сама пошутила над собой, разместив собственный мем в Twitter.
Но теперь мем про холодильник стал реальностью. Легендарный рэпер Снуп Догг опубликовал в своем аккаунте Twitter видео, демонстрирующее свой новый рабочий холодильник, смоделированный по образцу Xbox Series X. У него даже есть светящийся логотип Xbox в верхнем левом углу, который является просто декорацией.
Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36— Wario64 (@Wario64) October 24, 2020
Snoop Dogg – заядлый игрок. Его амплуа засветилось в одном из проектов – Def Jam: Fight for NY. Также певец озвучивал несколько игр, включая True Crime: Streets of LA, Tekken Tag Tournament 2, Way of the Dogg, Call of Duty: Ghosts и другие.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft представила мини-версию новой Xbox. В то же время Microsoft высмеяла PlayStation 5 за неуклюжесть.
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