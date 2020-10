Какой подарок вручить человеку, у которого все есть? Microsoft решила этот вопрос необычным способом – подарила рэперу Снупу Доггу (Snoop Dogg) в честь 49-летия холодильник в форме корпуса Xbox Series X.

Певец является большим поклонником игровых приставок от Microsoft. За такую преданность корпорация отблагодарила Снупа необычным подарком.

Почему холодильник? Дело в том, что с момента первой демонстрации внешнего вида Xbox Series X, общество высмеяло Microsoft за странный и массивный корпус игровой приставки, который напоминал уже на DVD-плеер, как это было в случае с Xbox One в 2013 году, а холодильник ­– такой же квадратный и высокий.

Тот самый первый мем с Xbox Series X в форме холодильника

Microsoft отнеслась к шуткам по этому поводу спокойно, и даже сама пошутила над собой, разместив собственный мем в Twitter.

Но теперь мем про холодильник стал реальностью. Легендарный рэпер Снуп Догг опубликовал в своем аккаунте Twitter видео, демонстрирующее свой новый рабочий холодильник, смоделированный по образцу Xbox Series X. У него даже есть светящийся логотип Xbox в верхнем левом углу, который является просто декорацией.

Snoop Dogg – заядлый игрок. Его амплуа засветилось в одном из проектов – Def Jam: Fight for NY. Также певец озвучивал несколько игр, включая True Crime: Streets of LA, Tekken Tag Tournament 2, Way of the Dogg, Call of Duty: Ghosts и другие.

