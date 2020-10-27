В Италии зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / DW
По состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19. Заразились более 20 тысяч человек.
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Министерство здравоохранения заявило, что во вторник был установлен новый рекорд числа ежедневных заражений COVID в Италии - 21 994 человека. Было сделано 174 398 тестов. Умер от болезни за сутки 221 человек", - говорится в сообщении.
Ранее у вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус.
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