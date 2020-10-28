В Киеве голоса в поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь" пытаются украсть в пользу других политических сил [ Редактировать ]
Заявление Киевского избирательного штаба "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Сейчас на многих избирательных участках Киева идет массовая фальсификация результатов голосования. Участковые избирательные комиссии открыто переписывают голоса, отданные за "Оппозиционную платформу - За жизнь" в пользу других политических сил.
В частности, на участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов ОПЗЖ в пользу партии "Перемога Пальчевского". Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались теперь приписаны "Перемоги Пальчевского".
"Оппозиционная платформа - За жтзнь" требует от членов избирательный комиссий прекратить попытки преступным путем изменить выбор киевлян. Напоминаем, что за совершенное преступление придется отвечать по всей строгости закона.
Мы обращаемся к представителям правоохранительных органов, средств массовой информации с призывом предотвратить фальсификации выбора киевлян. В Киевсовете нет места ворам голосов избирателей!
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