Кабмин переведет систему социальной помощи в онлайн [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все ее услуги будут доступны в онлайн-режиме.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.
"Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале "Дія" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан уточнил, что основными задачами стратегии являются:
повышение эффективности социальной защиты граждан;
совершенствование системы управления финансовыми ресурсами социальной сферы;
автоматизация управления и контроля в социальной сфере;
технологическое развитие информационных ресурсов социальной сферы с использованием инновационных технологий.
Ранее сообщалось, что Кабмин внес сортировку бытовых отходов в тарифы на услуги.
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