В Украине вырастут выплаты некоторым категориям населения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Так, с 1 июля 2020 года будет увеличен размер социальной помощи на детей, над которыми установлено опекунство. Выплаты вырастут с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а выплаты на детей с инвалидностью - до 3,5.

Также предусмотрены новые выплаты опекунам детей до 6 лет - 4 647,5 гривен и 6 506,5 гривен (дети с инвалидностью); новые выплаты опекунам детей от 6 до 18 лет - 5 795 гривен и 8 113 гривен (дети с инвалидностью).

При определении права на назначение пособия на детей одиноким матерям применяются условия, установленные для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в порядке, утвержденном Кабинетом министров.

Кроме того, документ предусматривает изменения и для пенсионеров. Увеличенная финансовая помощь предоставляется одиноким пенсионерам 80 лет и старше. При этом, необходимо заключение специалистов о том, что пенсионеры нуждаются в постоянном уходе со стороны. Размер пособия увеличен до 40% прожиточного минимума для нетрудноспособных граждан - 684,8 гривен.

Ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает введение индексации размера алиментов.