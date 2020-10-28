Apple начала разработку собственной поисковой системы, пользуясь тем, что Минюст США расследует деятельность Google. Об этом сообщает Financial Times, передает processer.media.

"Эксперты увидели намек на создание собственного поисковика в том, что iOS 14 показывала свои поисковые результаты и сама направляла пользователей непосредственно на веб-сайты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что два года назад в Apple перешел руководитель поискового подразделения Google, который впоследствии занялся развитием Siri.

Собственная поисковая система станет решением потенциальной проблемы для Apple в случае, если Минюст признают незаконным ее взаимовыгодное сотрудничество с Google.

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