Apple начала разработку собственного поисковика [ Редактировать ]
Apple начала разработку собственной поисковой системы, пользуясь тем, что Минюст США расследует деятельность Google. Об этом сообщает Financial Times, передает processer.media.
"Эксперты увидели намек на создание собственного поисковика в том, что iOS 14 показывала свои поисковые результаты и сама направляла пользователей непосредственно на веб-сайты", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что два года назад в Apple перешел руководитель поискового подразделения Google, который впоследствии занялся развитием Siri.
Собственная поисковая система станет решением потенциальной проблемы для Apple в случае, если Минюст признают незаконным ее взаимовыгодное сотрудничество с Google.
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