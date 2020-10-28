В Швейцарии вводят комендантский час [ Редактировать ]
С четверга, 29 октября, в Швейцарии ужесточают карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров. Об этом сообщает The Local.
Заведения общественного питания не будут работать с 23:00 до 6:00. Этот режим введен на неопределенный срок.
Кроме того, на всей территории страны необходимо будет носить маски во всех закрытых помещениях, общественном транспорте. Также это касается территорий, прилегающих к ресторанам и магазинам.
Также необходимо будет носить средства защиты и в офисах, местах на открытом воздухе, где есть сильная концентрация населения и в любом общественном месте, где невозможно соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что в Чехии ввели комендантский час.
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